Celstraf geëist na pistoolschot in poolcafé

BODEGRAVEN - De dronken Ben G. (31) ging zondag 14 mei tegen 23.00 uur 's thuis een pistool halen nadat hij in het poolcafé aan de Marktstraat in Bodegraven een klap kreeg van 'een Joegoslaaf'. De Bodegraver kwam meteen weer terug en schoot een kogel in de verwarmingsradiator van het volle café. Het water spoot uit die radiator, geschrokken bezoekers doken weg achter de biljarttafels of vluchtten via de zijuitgang naar buiten.

'Het is meer geluk dan wijsheid dat er geen dode is gevallen', aldus de aanklaagster dinsdag bij de Haagse rechtbank. Ze eist twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en verplichte alcoholbehandelingen.De Bodegraver had eerder op de avond in het café al ruzie met een andere man die een Joegoslavische achternaam heeft. Met die man zou G. samen een hennepkwekerij hebben gehad. De oogst was mislukt, zegt G., en zijn teeltpartner gaf hem daarvan de schuld.De partner wilde geld zien, vertelt verdachte: 'Hij stond eerder zelfs al eens met een mes in mijn tuin. Daarom heb ik toen een pistool gekocht.' Toen hij later op de avond in het café een klap kreeg van de vriend van die henneppartner, ging G. thuis dat pistool halen.Op camarabeelden is te zien te zien hoe de dronken Bodegraver - hij was eerder die dag als Feyenoord-supporter naar de kampioenwedstrijd in de Rotterdamse Kuip geweest - vervolgens met het pistool terugkwam in het café, het wapen doorlaadde en (schijnbaar per ongeluk) in de verwarming schoot.Daarna zou hij de 'Joegoslaven' nog gericht met het wapen hebben bedreigd in de rookruimte van het café. Maar dat was de enige plek waar geen camera's hingen. De aanklaagster vindt sommige getuigenverklaringen over wat er gebeurde in die rookruimte niet betrouwbaar.Ze eist daarom geen straf voor het bedreigen van de 'Joegoslaven' in het bijzonder, maar enkel voor de dreiging die alle cafébezoekers moeten hebben gevoeld toen G. met zijn wapen binnenkwam en zijn schot loste. Ook acht de aanklaagster hem schuldig aan de vernieling van de radiator.Nadat de Bodegraver zelf uit het café was gevlucht, werd hij dezelfde nacht in een auto aangehouden, samen met zijn vriendin die ook in het café was die avond. De verdachte zegt zich vanwege zijn dronkenschap niet meer te kunnen herinneren waar hij het pistool heeft gelaten. Het is nooit gevonden.Bij hem thuis vond de politie nog wel een magazijn vol met patronen, en ook nog een imitatiepistool. De rechter: 'U bent zelf het beste bewijs waarom dit gevaarlijk is. Als mensen dit soort dingen in huis hebben, gaan ze het ook daadwerkelijk gebruiken. Juist in dit soort situaties.'De Bodegraver zegt mee te willen werken aan begeleiding voor zijn alcoholprobleem. Aan het einde van de zitting lijkt hij nog maar weinig op de man die zo stoer zijn wapen doorlaadde in het café. Hij plengt een traantje, dan klinkt er een diepe snik: 'Ik vind het heel vervelend wat er allemaal is gebeurd, meneer de rechter. Sorry daarvoor, het spijt me echt ontzettend...'Nog een snik. Zijn advocaat William Croes springt bij. Hij vindt dat G. inmiddels wel lang genoeg in voorarrest heeft gezeten, zo'n vijf maanden. De raadsman vraagt om een straf gelijk aan dat voorarrest. 'Dan kan mijn cliënt weer gauw aan het werk.'De rechtbank doet op dinsdag 24 oktober uitspraak.