West Wekker: Strafschoppenserie tussen FC Lisse en Hoek en Coming Out Dag gevierd

REGIO - Goedemorgen! Het is een spannende dag voor FC Lisse. De penaltyreeks tussen de ploeg en Hoek wordt vanavond overgedaan. En in veel gemeenten wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Dag. Dit en meer lees je in de West Wekker van woensdag 11 oktober.

Aan de soap over de strafschoppenserie tussen FC Lisse en Hoek komt vandaag een einde. Vanavond worden de penalty's tussen de amateurclubs overgenomen. De winnaar verovert een plekje in de volgende ronde van het KNVB-bekertoernooi.Misschien valt het je vandaag wel op. De regenboogvlag is op de verschillende plekken in de hele regio te zien: het is Coming Out Dag. Op deze dag, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk uiitkomt voor zijn of haar seksuele voorkeur. In het hele land zijn activiteiten . Vorig jaar vierde verpleeghuis De Eshoeve de dag met een Roze Parade Het zijn spannende tijden voor het Scheveningse Patatpaleis. Na tientallen jaren dreigt het doek te vallen voor de snackbar.Wat hebben wij over vijftig jaar op ons bord? Wat houdt duurzaam voedsel' nu eigenlijk precies in? In Het Nutshuis in Den Haag gaat vandaag het It's All About Food Festival van start.Wijkvereniging Maredorp-De Camp is boos op de gemeente Leiden over het dance-event Dak Af Jûh. Het evenement dat 2 oktober op de Kaasmarkt werd gehouden, leidde volgens de vereniging tot veel overlast in de buurt.Vrij veel bewolking met af en toe regen of motregen. Ook kunnen er soms opklaringen voorkomen. Het wordt zo'n 17 graden.Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. Vanavond het verhaal van Cor. Cor zit elke dag eenzaam thuis, maar heeft als grote wens een keer naar The Lion King te gaan. Johan neemt haar mee naar het theater, maar heeft daarna een nóg grotere verrassing voor Cor. En Johan gaat op zoek naar ouderen voor zijn 'grijze koppen-orkest'.