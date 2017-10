Nederlands elftal niet naar WK in Rusland ondanks zege op Zweden

DEN HAAG - Het is de Haagse bondscoach Dick Advocaat niet gelukt om het Nederlands elftal naar het wereldkampioenschap in Rusland te loodsen. Oranje stond voor een vrijwel onmogelijke opdracht om concurrent Zweden dinsdagavond met zeven doelpunten verschil te verslaan. Aan de hand van uitblinker Arjen Robben werd weliswaar gewonnen, maar het werd in de Amsterdam ArenA 'slechts' 2-0.

De aanvoerder, die tranen in zijn ogen had toen vooraf het volkslied werd gespeeld, gaf het Nederlandse legioen een sprankje hoop met zijn twee treffers in de eerste helft. Het openingsdoelpunt kwam na een kwartier tot stand. Met een gewaagde Panenka-penalty maakte Robben zijn 36ste goal in 96 interlands.Het duurde tot de veertigste minuut voordat een fris van de lever spelend Nederlands elftal de score verdubbelde. Opnieuw schoot Robben in de roos, ditmaal met een fraai schot vanaf de rand van het strafschopgebied. En via Kenny Tete en Vincent Janssen kreeg Oranje nog 'dotten' van kansen op een grotere voorsprong.In de tweede helft hoopte Advocaat met het brengen van Bas Dost (als vervanger van Janssen) voor nog meer aanvalsdrang te zorgen, maar Nederland werd nauwelijks meer gevaarlijk. Het publiek scandeerde al voor het eindsignaal 'Arjen bedankt', vooruitlopend op het verwachte afscheid van Robben als international.Het eerste duel tussen beide ploegen in Solna was uitgedraaid op een 1-1 gelijkspel. Niet het onderlinge resultaat, maar het doelsaldo geeft de doorslag bij een gelijke stand. Dat is ruimschoots in het voordeel van de Zweden. Oranje wist zich ook al niet te kwalificeren voor het laatste EK in Frankrijk.Advocaat, die eind vorige maand zijn 70ste verjaardag vierde , had in zijn opstelling basisplaatsen ingeruimd voor de Haagse verdedigers Nathan Aké en Karim Rekik . Leidschendammer Daryl Janmaat mocht in de tweede helft invallen voor Tete, Memphis Depay uit Moordecht blijf het hele duel op de bank.