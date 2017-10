Vormcrisis Kiki Bertens houdt aan: ook in Linz snel klaar

WATERINGEN - De vormcrisis bij Kiki Bertens is nog niet voorbij. De nummer dertig van de wereldranglijst ging in het Oostenrijkse Linz in de eerste ronde onderuit. De als derde geplaatste tennisster uit Wateringen boog in twee sets voor de Amerikaanse Varvara Lepchenko: 6-3, 7-6 (4).

Bertens was afgelopen maand in Peking (eerste ronde), Wuhan (tweede ronde) en Seoul (eerste ronde) eveneens snel klaar. In Wuhan verloor ze ook van Lepchenko, die in de onderlinge duels nu met 4-1 leidt.De 25-jarige Wateringse begon op eigen service slecht aan het duel (0-1). Ze brak in de zesde game terug (3-3), maar leverde in de daaropvolgende game haar opslag meteen weer in. Daarna speelde Lepchenko een gewonnen set.In het tweede bedrijf was het spel van Bertens opnieuw niet stabiel genoeg. Een break in de eerste game leverde ze in de volgende game meteen weer in (1-1). In de achtste game werkte Bertens twee breakpoints weg, waarna ze twee setpoints liet liggen. In de tiebreak sloeg Lepchenko toe.Eerder op de avond verloor Richèl Hogenkamp in twee sets van de eerste geplaatste Slowaakse Magdalena Rybarikova: 7-5, 6-3.