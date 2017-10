Gewonde bij mishandeling in Den Haag

Foto: District8

DEN HAAG - Op de Bilthovenselaan in Den Haag is dinsdagavond een persoon mishandeld. Deze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de politie.





De politie doet onderzoek naar de mishandeling.



Er is vooralsnog niemand aangehouden, aldus de politie. Het is niet bekend wat de aanleiding van de mishandeling was. Ook is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer.