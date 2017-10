Groep de Mos vol bravoure de verkiezingsstrijd in: 'Wij worden de grootste'

DEN HAAG - Met een voor veel politieke partijen ongebruikelijke bravoure is de Groep de Mos de aan de verkiezingscampagne begonnen. Hoeveel zetels de partij krijgt in maart 2018, vroeg de meer dan ooit diepgegroefde stem van spreekstalmeester Jeffrey Huf aan lijsttrekker Richard de Mos. 'Tien plus', aarzelde die geen moment. 'En dan gaan we de gevestigde orde een klap op de billen geven die zich nog lang zal heugen.'

Geen aarzeling over de ambities, waar andere lijsttrekkers zich liever verschuilen achter voorzichtigheden. De Mos wil niet alleen de grootste worden bij verkiezingen. Hij is ervan overtuigd dat het moet kunnen. Met alle gevolgen van dien: bij de collegeonderhandelingen het voortouw nemen, wethouders leveren, de stad mee-besturen.De 'campagne kick-off' in restaurant Burrata aan het Goudenregenplein had eigenlijk meer iets weg van een feest. Een bijeenkomst die vaag deed denken aan de evenementen rond Leefbaar Nederland en de LPF in 2001/2002. Mensen die het vertrouwen in de politiek al lang kwijt zijn, zien weer iemand die naar hen luistert en belooft hun stem te laten doorklinken. Veel dezelfde bezorgde burgers als toen: kleine ondernemers die de gemeente of de politiek in het algemeen meer als tegenstander zien.Meer bezorgde toeschouwers zullen er liever de Tegenpartij in zien. Jacobse en Van Es, de andere Haagse iconen waarvan de partij uiteindelijk moest worden afgeschoten op het Binnenhof wegens te groot succes. En eerlijk is eerlijk: een campagneliedje dat door de luidsprekers van het restaurant klonk, deed een herinnering daaraan ook onmiddellijk ontwaken.Voor de deur van het tot feestpaleis omgedoopte restaurant dan wel geen Amerikaanse pooierbak, maar de inmiddels groengele Engelse dubbeldekker waarmee de lokale partij door de stad gaat trekken om bij de inwoners punten voor het verkiezingsprogramma op te halen. En waar ze 'een bakkie kunnen komen doen'. Bovendien beloofde De Mos zelf al: 'We kunnen ook wel iemand met de boodschappen thuis gaan afzetten.' Ombudspolitiek in optima forma.Dat ontkent ook helemaal niemand. Zo liep ook Hilbrand Nawijn rond op de bijeenkomst. Tevreden aan een sigaar trekkend. De voorman van de – ook al een lijst- uit Zoetermeer was er om te leren en kennis over te dragen, vertelde hij openhartig. 'Mensen vragen mij wel eens: Waar staat de Lijst Hilbrand Nawijn voor. En dan zeg ik: Dat kan me niet zoveel schelen. Ik sta voor het volk. Daar luister ik naar.'Nawijn vertegenwoordigt een partij die in Zoetermeer al zeven jaar een wethouder levert. En dus kan De Mos van hem leren hoe dat dan straks moet. Een paar woorden heeft Nawijn er zelf maar voor nodig. 'Kritisch blijven.'Omgekeerd kan Nawijn dan weer leren hoe je campagne moet voeren. Nee, in Zoetermeer straks geen dubbeldekker, maar wel een andere verrassing. 'Maar daar zeg ik nog niets over. daar krijgen jullie later nog wel bericht over.' Ook zo’n leerpuntje: de pers goed gebruiken en op tactische momenten van informatie voorzien.Dus zal er de komende tijd nog wel veel nieuws rond De Mos, Nawijn en ook Leefbaar Rotterdam zijn – want die laatste partij wordt ook gezien als een broertje of zusje in de groep van nieuwe lokalo's.Ook in een toelichting, ver van de band op het podium en het stromende bier aan de bar, neemt de voorman niets terug van zijn woorden. 'Ik voel een goede vibe in de stad. Leefbaar Rotterdam heeft in het verleden bewezen dat een lokale partij heel groot kan worden en ook kan besturen. Dat wil ik kopiëren. Wij willen uitstralen dat we willen besturen .Wij willen er echt voor gaan. Wij willen ervoor knallen.'En dat door een manier van politiek bedrijven die door de gevestigde orde niet echt wordt gewaardeerd. 'Mensen hebben mij uitgelachen omdat ik voor individuen aan het knokken ben. Wij gaan juist met deze bus voor nog meer individuen knokken. Wij zorgen ervoor dat mensen zich wel gehoord voelen, dat mensen zien dat er een partij is die wel voor ze knokt. Er zijn meer steden waar een lokale partij de grootste is. Dus dat kan ook hier. Een stukje Haagse bluf is mij niet vreemd. Maar als je vandaag de opkomst ziet, denk ik ook echt dat het kan. Wij worden de grootste.'