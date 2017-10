500 leerlingen op een podium: Gymnasium Haganum maakt weer megamusical

Schoolmusical Haganum in 2015. Foto: Jop Goslinga

DEN HAAG - Het gymnasium Haganum in Den Haag bereidt zich weer voor op de schoolmusical. Dat is niet zomaar even een beetje toneel. De meeste leerlingen, zo’n 500, en tientallen ouders doen er aan mee. De uitvoering is volgend jaar twee avonden lang in het Zuiderstrandtheater. Voorstellingen die traditioneel lang van te voren zijn uitverkocht. Gisteravond was voor de betrokken ouders de eerste informatie-avond, waar mensen zich konden aanmelden om mee te doen.

Enkele tientallen ouders kwamen op de avond af. Ze gaven zich op voor uiteenlopende zaken als kostuums naaien, grime, repeteren en catering. Het is voor het eerst in drie jaar dat de school weer een musical op de planken brengt. 'Het is een grote produktie, zowel financieel als organisatorisch,' vertelt rector Hanneke ten Hove. 'Dus dat kan je niet elk jaar doen.'



De musical wordt om de lessen heen gepland. 'We hebben de jaarplanning er wel bijgepakt,' aldus Ten Hove, 'maar de musical hoort gewoon bij de school.' Ook Piet Raphael, docent Engels en de schrijver en regisseur van het stuk: 'Ouders doen hun kinderen hier op school vanwege de musical. Het maakt de school tot meer dan een plek waar je iets leert, het gaat er om dat je iets samen doet. Straks in het Zuiderstrandtheater staan, dat is een ervaring die de leerlingen nooit meer vergeten.'







'Soort van virus'



Voor de 18-jarige Otto Kaaij geldt dat zeker. Hij is sinds deze zomer oud-leerling. Hij heeft twee musicals meegemaakt en gaat nu voor zijn derde, als bandleider, dirigent en medeschrijver van de liedjes. 'Het mooiste is dat de hele school erbij betrokken is. Zodra het een beetje begint te borrelen krijgt de hele school een soort van virus. Leerlingen zingen de liedjes in de gangen en dan uiteindelijk sta je met z'n allen op het podium in het grootste theater van Den Haag.'



De nieuwe musical heet 'In it to win it'. Piet Raphael wil naar buiten toe nog niet veel kwijt over het verhaal. 'We weten nog niet wie er wint, meer zeg ik er niet over.' In de herfstvakantie wil Raphael het verhaal af hebben. 'Het is veel werk, maar moeilijk is het niet, want ik weet wat we gaan doen.'



Later meer



Omroep West zal de tot standkoming van de musical de komende maanden blijven volgen en daarbij verslag doen van de audities, repetities, de sfeer in de school en de uiteindelijke uitvoeringen.