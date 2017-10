Prins Constantijn viert 48e verjaardag

Prins Comstantijn en Prinses Laurentien.

DEN HAAG - Prins Constantijn viert woensdag zijn 48e verjaardag. Hij is twee jaar jonger dan zijn broer koning Willem-Alexander die in april zijn vijftigste verjaardag vierde.

Constantijn staat aan het roer van StartupDelta en zet zich als ambassadeur in voor vernieuwende startende ondernemers. Innovatieve bedrijven en regio's werken in StartupDelta2020 samen aan Nederland als internationaal start-upland.



Constantijn en zijn vrouw prinses Laurentien zijn in 2015 verhuisd naar Den Haag met hun kinderen Eloise (15), Claus-Casimir (13) en Leonore (11). Eerder woonde het gezin in Brussel.