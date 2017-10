Brand verwoest drie auto's, politie doet onderzoek

DEN HAAG - Drie geparkeerde auto's aan het Han Stijkelplein in Den Haag zijn in de nacht van dinsdag op woensdag verwoest door brandstichting.

Het vuur werd rond half zes ontdekt.



Twee auto's gingen volledig in vlammen op. Van de derde auto vloog de zijkant in brand. Eén van de uitgebrande auto's is een bedrijfswagen van hovenier Henri de Jong. Een andere auto is een opvallende Pontiac uit 1973.



Brandstichting



De politie en brandweer houden rekening met brandstichting. De politie heeft een deel van het plein afgezet en doet onderzoek.