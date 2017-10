Einde aan strafschoppenseriesoap met FC Lisse en Hoek

LISSE - FC Lisse en HSV Hoek gaan woensdagavond eindelijk bepalen wie de volgende ronde haalt van de KNVB Beker. Om 21.00 uur beginnen beide teams op sportpark Ter Specke aan hun strafschoppenserie. Omroep West doet uiteraard verslag van de wedstrijd.

FC Lisse won op 20 september via penalty's met 5-4 , maar de scheidsrechter had de strafschoppen laten nemen volgens het zogeheten ABBA-principe . Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in bepaalde landen en bij bepaalde toernooien geëxperimenteerd, maar niet door de KNVB.De bond besloot daarom dat de strafschoppenserie moet worden overgedaan . FC Lisse stapte nog naar de rechter, maar die bepaalde dat de KNVB volgens de regels heeft gehandeld.Daarom reizen de voetballers uit het Zeeuwse dorp Hoek woensdag weer naar Lisse. Beide clubs hebben flink geoefend op strafschoppen. Uit angst voor ongeregeldheden gelden er strenge regels. Zo wordt voor de strafschoppenserie geen alcohol geschonken, zijn trommels, megafoons en vuurwerk verboden en wordt iedere bezoeker gefouilleerd.De supporters van Hoek reizen niet naar de Bollenstreek. 'We zullen daar niet al te vriendelijk ontvangen worden' ,zegt de voorzitter van de supportersvereniging. De winnaar van het inmiddels veelbesproken bekerduel neemt het op 25 oktober in de tweede ronde op tegen Heracles Almelo.