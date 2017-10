'Soooo proud!', Haagse Irish pub beste 'community pub' van de wereld

Trots en blijdschap vanwege het winnen van de award (Foto: Facebook O'Casey's) Het gala werd georganiseerd in Dublin. (Foto: Twitter Irish Pub Global)

DEN HAAG - De Haagse Irish pub O'Casey's is dinsdagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Irish Pub Oscars. O'Casey werd in Dublin uitgeroepen tot beste 'Irish community pub'.

O'Casey was genomineerd in vijf categorieën. Naast 'best Irish community bar' streed de Haagse zaak ook mee om de titels 'beste Irish pub van Europa', 'beste sportbar van Europa', 'beste keuken' en 'best ambachtelijk bier-aanbod'.



De avond begon meteen mooi voor het team van O'Casey's, met de uitverkiezing tot beste 'Irish community pub' van Europa. 'Maar later werden we nog een keer het podium opgeroepen', vertelt eigenaar John Gulay. 'Toen kregen we ook nog de overall-award.'



Zo'n 16.000 deelnemers



Gulay straalt. 'Zo'n 16.000 pubs over de hele wereld namen deel aan deze verkiezing', legt hij uit. 'We zijn zoooo trots! Op de pub, de klanten en ons team.'