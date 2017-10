Belangrijke weg in het Westland twee maanden dicht

DE LIER - De aansluiting van de Noord-Lierweg op de provinciale weg N223 ligt er vanaf woensdag twee maanden uit. Dat meldt mediapartner WOS. Omwonenden en ondernemers aan de Noord-Lierweg moeten nu via Veilingweg omrijden om op de N223 te komen. De weg wordt ook veel gebruikt voor doorgaand verkeer tussen het Westland en Delft.

De afsluiting heeft te maken met de aanleg van een nieuwe rotonde op de Woudseweg . Vanaf maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober is een rijbaan van de N223 afgesloten om zandzakken aan de zuidkant weg te halen. Van 27 november tot en met 1 december is de noordelijke rijbaan richting Den Hoorn dicht.'Enige vertraging in de verkeersafwikkeling is onvermijdelijk', aldus de provincie. 'De rotonde verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid en er is een betere doorstroming vanuit de zijwegen van de N223.'