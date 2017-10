Nuon Solar Team behoudt koppositie

DELFT - Het Nuon Solar Team heeft een winderige dag in Australië overleefd. In de World Solar Challenge gaat zonneauto Nuna9 van de TU Delft nog steeds aan kop.

De zonneauto heeft na vier dagen 2432 kilometer afgelegd. Dat is evenveel als de University of Michigan Solar Car Team. Alleen hebben de studenten van de TU Delft over die afstand veel korter gereden, 14 uur, 51 minuten en 11 seconden tegen 16.50.52 van de Amerikanen. De gemiddelde snelheid van het Solar Team is 81,5 kilometer per uur.De auto's hebben nog enkele honderden kilometers te gaan naar de finish in Adelaide. Waarschijnlijk komen ze daar vrijdag aan.