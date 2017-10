Na sabotage: grote problemen door vervuild water, nu ook veel dode vissen

MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland kampt op dit moment met twee grote problemen rondom water. Het vervuilde water in Maasland heeft zich waarschijnlijk toch verspreid door de polder waar vorige week een brand woedde in een hooischuur. Bovendien zijn er veel dode vissen gevonden in de Zuidvliet en Noordvliet in Maassluis.

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland kwamen ze erachter dat het slot van één van de geplaatste stuwen in Maasland is geforceerd. Iemand heeft volgens Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma tot drie keer toe expres de stuwen gesaboteerd. De stuw moest het vieze water indammen, maar dat is niet goed gegaan door het kapotte slot.Daarnaast zijn in Maassluis nu veel dode vissen gevonden. Na metingen dat het water heel zuurstofarm is en dat het probleem zich uitbreidt. Er wordt nu onderzocht of het vervuilde water uit Maasland te maken heeft met de problemen in Maassluis.Met man en macht wordt er gewerkt aan het oplossen van de problemen. Zo zijn in Maassluis pompen aangezet om weer zuurstof in het water te krijgen. In Maasland gaat het Hoogheemraadschap het vervuilde water, dat tijdelijk in mestzakken is opgeslagen , afvoeren. Het streven is om nog voor het weekend al het opgeslagen bluswater in Maasland af te voeren en alle materialen op te ruimen. Er wordt deze week doorgegaan met het scheiden van het water in het betrokken poldergebied en ook de waterkwaliteit wordt gemonitord. Het waterschap wijst er op dat er mogelijk nog materiaal uit de bodem van de sloten los kan komen.De dijkgraaf adviseert mensen geen vissen uit het water te halen. Als mensen zich niet lekker voelen, dan moeten ze naar de dokter. Ook moeten ze geen honden uit het water laten drinken.