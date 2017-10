Drie auto's verwoest door brand: 'In en in triest'

Garage-eigenaar Wim kijkt naar de wrakken | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Er is weinig meer over van de drie auto's die woensdagochtend in alle vroegte uitbrandden op het Han Stijkelplein in de Haagse wijk Duttendel. 'In en in triest', zegt Wim Kok bij de aanblik van de wrakken. Kok is eigenaar van de naastgelegen garage.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever





Kok wordt vanmorgen wakker van een paar doffe knallen, hij woont boven de garage. Als hij naar buiten kijkt ziet hij rook. Eerst denkt hij dat zijn bedrijf in brand staat 'Toen liep ik naar beneden en zag ik eigenlijk dat die auto's aan het branden waren.'



Onderzoek naar brandstichting











