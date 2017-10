Man vermiste Maria vast op verdenking van moord

Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana (Privéfoto) Foto: Regio15 Politie doet onderzoek bij flat Maria. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een 43-jarige Hagenaar is woensdag aangehouden in verband met de vermissing van 48-jarige Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag. De man is de partner van de vrouw en hij wordt verdacht van moord of doodslag. Hij is overgebracht naar een politiebureau en zit in beperking. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.





De politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek in het huis van het stel en in het water langs de Neherkade. De zoeking in het water gebeurt samen met het Landelijk Team Onderwater Zoekingen.





Sinds eind augustus is de politie bezig met de vermissing van Maria. De recherche heeft aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij haar verdwijning en gaat uit van een misdrijf. 'Er is een reden om aan te nemen dat de vrouw niet meer in leven is. Anders wordt dood of moordslag niet ten laste gelegd', vertelt een politiewoordvoerder aan Omroep West.