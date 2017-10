Ontucht met zwakbegaafde leerlinge: schoolbuschauffeur hoort werkstraf eisen

Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Het OM eist een werkstraf van 240 uur en drie maanden cel voorwaardelijk tegen een schoolbuschauffeur omdat hij ontucht gepleegd zou hebben met een zwakbegaafd pubermeisje. De 44-jarige Hagenaar vervoerde leerlingen van een Haagse instelling voor speciaal onderwijs.

Op 3 november 2015 werd hij betrapt toen hij in zijn schoolbus met de 16-jarige leerlinge bij de school zat te zoenen. De man werd ontslagen en moest zich woensdag bij de Haagse rechtbank verantwoorden. Volgens de officier van justitie had de chauffeur getongzoend met het meisje. Bovendien zou hij aan haar borsten en billen gezeten hebben.



Het initiatief voor het lichamelijk contact zou van het meisje zijn uitgegaan, zo bleek tijdens de zitting. Volgens de officier van justitie had de chauffeur niet op haar avances moeten ingaan. 'Ze functioneerde op het niveau van een vijf- of zesjarig kind. Meneer had ‘nee’ moeten zeggen tegen haar.' De zaak veroorzaakte veel ophef, vertelde de officier. De school moest een avond organiseren om de ouders gerust te stellen.



Beroepsverbod



Naast de werkstraf van 240 uur en de voorwaardelijk celstraf van drie maanden, eiste de officier woensdag ook nog een beroepsverbod tegen de Hagenaar. Hij zou geen minderjarige leerlingen meer mogen vervoeren.



De verdachte zelf bekende woensdag dat hij drie keer met het meisje had gezoend, nadat ze hem al langere tijd had uitgedaagd. 'Ik heb daarop incorrect gereageerd', gaf hij toe. Hij ontkende dat hij haar billen en borsten betast had. De rechter citeerde daarop op een appje van hem aan haar, waarin hij had gesproken over haar 'boobies'. 'Ik wilde alleen maar leuk zijn', zei de verdachte. Hij reageerde alleen maar op een berichtje van haar. 'Ze wilde dingen graag spannender maken dan ze waren.'



Verminderd toerekeningsvatbaar



De psycholoog vindt dat de man enigszins verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn beoordelingsvermogen is niet helemaal in orde. De verdachte beaamde dat. 'Ik ben een meegaand type.'



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.