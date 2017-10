Dieren van Het Knagertje worden tegen herrie beschermd, maar daarmee houdt steun gemeente op

DEN HAAG - Om de beesten van Het Knagertje te beschermen tegen geluidsoverlast, worden de hekken die om de bouwplaats tegenover de knaagdierenopvang voorzien van een 'afscherming'. Zo gaat deze fungeren als een als geluidsscherm. Ook komt er een heistelling te staan met een 'geluidreducerende mantel'.

Dat antwoordt het Haagse college van burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van raadslid Arjen Dubbelaar van de Groep de Mos. Die sloeg alarm nadat Omroep West meldde dat Het Knagertje de wanhoop nabij is omdat er tegenover de opvang een nieuw woonzorgcentrum wordt gebouwd. De sloop van de panden die er nu nog staan, leidt tot veel stress bij de dieren.Drie konijnen zijn inmiddels al overleden en ook over een paar andere dieren zijn er grote zorgen. 'Ik word er erg verdrietig van en ik ben eigenlijk wanhopig. Want ik weet niet zo goed hoe ik deze dieren door deze zware weken, maanden heen moet krijgen', zei Geertje van Kranen van Het Knagertje anderhalve maand geleden. Zij vreesde ook dat het heien van de palen voor het nieuwe complex tot nog meer overlast zou leiden.Het stadsbestuur stelt nu op de hoogte te zijn van de problemen bij de knaagdierenopvang. Maar: 'Het is het in een grote stad onvermijdelijk dat bewoners of instellingen op enig moment overlast ondervinden van bouw of andere werkzaamheden.'Het Knagertje is ook op zoek naar een ander onderkomen, met meer ruimte voor de dieren. De gemeente ziet daarbij slechts een beperkte rol voor zichzelf weggelegd. Even leek het erop dat er een andere plek zou zijn gevonden. Maar die viel toch af. 'Deze locatie bleek bij nadere beschouwing niet geschikt voor de huisvesting van een knaagdierenopvang gezien de huidige bestemming van het pand, de investeringen die daarvoor in het verleden zijn gedaan en de ligging in de buurt.'Het college is dan ook niet van plan nu allerlei andere gebouwen aan te gaan bieden aan de opvang. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een andere geschikte locatie ligt in eerste instantie bij het Knagertje zelf, aldus het stadsbestuur. 'De gemeente heeft aangeboden om naast de mogelijkheden die er voor Het Knagertje op de particuliere vastgoedmarkt zijn, ook binnen haar eigen vastgoedbestand in de gaten te houden of er een passend pand beschikbaar komt dat het Knagertje tegen een kostprijs dekkende huur van de gemeente kan huren. Dit is niet het geval.'Op andere hulp, bijvoorbeeld financieel, hoeft de opvang ook al niet te rekenen. 'Het Knagertje is een voorbeeld van één van de vele waardevolle initiatieven vanuit de samenleving. Het is echter geen gemeentelijke taak deze met publieke middelen te ondersteunen.'