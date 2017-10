Wildwaterbaan Zoetermeer ligt al maanden stil; watersporters zijn ongeduldig

ZOETERMEER - Wildwatersporters kunnen al vier maanden geen gebruik meer maken van de wildwaterbaan in Zoetermeer, het voormalige Dutch Water Dreams. Dat zegt Rob Snel van WildWaterAcademie, de Zoetermeerse tak van het WaterSportVerbond, de koepel van watersportverenigingen in Nederland. 'Deze baan is voor ons enorm belangrijk. Binnen een straal van 800 kilometer is het de enige wildwaterbaan op Olympisch niveau.'

Maar de kanoërs kunnen sinds afgelopen zomer niet meer in Zoetermeer terecht en moeten daarom noodgedwongen uitwijken naar bijvoorbeeld Pau (Frankrijk), Augsburg (Duitsland) of Londen. Snel: 'Topsporters kunnen wellicht naar het buitenland toe, maar voor Henk en Ingrid die na hun werk willen sporten, is er momenteel geen aanbod.'Dutch Water Dreams ging twee jaar geleden failliet vanwege roestproblemen in de 'Flowriders Area' , in combinatie met een oplopende schuldenlast. In september 2016 werd het wildwaterpark verkocht aan onbekende Afghaanse investeerders, met een adres in Dubai . Aanvankelijk moest Zoetermeer Leisure Village een 'Aziatisch-Arabisch themapark' worden, maar daar kwamen de initiatiefnemers vanwege negatieve reacties al snel op terug.In april werd voor het laatst publiekelijk iets vernomen van de initiatiefnemers. Toen zei een van hen, Rakesh Jagai, tegen het AD dat de plannen voor de horeca werden stilgelegd. Jagai wilde zich eerst richten op exploitatie van de wildwaterbaan. Daarover zou hij in gesprek zijn met een Engels bedrijf. De wildwaterbaan moest niet alleen beschikbaar zijn voor sporters, maar ook toegankelijk voor een breed publiek.Ondertussen hebben de wildwatersporters al maanden niet meer kunnen sporten in Zoetermeer. Alle verzoeken om gebruik te maken van de baan worden 'geparkeerd', zegt Snel. 'We zijn nu al een jaar in gesprek en de exploitatieplannen komen maar niet dichterbij. De tijd begint te dringen wegens gebrek aan toezicht en onderhoud. De baan is er op dit moment erg slecht aan toe en trekt zelfs criminaliteit aan. Er wordt regelmatig brand gesticht.'De aanleg van de wildwaterbaan is in 2005 gefinancierd door een combinatie van private en publieke investeerders , waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Snel: 'Het doel van de wildwaterbaan was de Nederlandse Olympische infrastructuur te versterken, maar daar komt nu dus al maanden niets meer van terecht.'Voor een nieuw exploitatieplan is volgens hem weliswaar expertise nodig, 'maar is ook weer geen'. 'Het park had bij het faillissement in 2015 een hypotheekschuld van 11 miljoen euro en alle inkomsten gingen toen ruimschoots op aan rente. De huidige eigenaren hebben slechts 1,8 miljoen euro hoeven investeren. Met de huidige rentelast was het voormalige Dutch Water Dreams een gezond bedrijf geweest. Waar wachten we nog op?'Een woordvoerder laat weten dat er bij de gemeente op dit moment 'geen concreet plan' voor het voormalige Dutch Water Dreams bekend is. Initiatiefnemer Jagai was niet bereikbaar voor een reactie.