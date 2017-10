Bodegraven wil arbeidsmigranten beter huisvesten

Een arbeidsmigrant (Foto: ANP)

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil arbeidsmigranten beter huisvesten. Er wonen en werken veel arbeidsmigranten in Bodegraven, waarvan een belangrijk deel in het centrum gevestigd is. 'Dat gaat lang niet altijd goed', aldus Ewout Smeerdijk van de gemeente. Betere huisvesting buiten het centrum moet het centrum ontlasten.

Drie partijen, volgens Smeerdijk 'grote en ervaren bedrijven op dit gebied', hebben bij de gemeente aangegeven de huisvesting aan te willen pakken. Ze hebben de gemeente om ondersteuning gevraagd. Welke partijen dit zijn, wil de gemeente nog niet bekend maken.



De bedrijven komen op korte termijn met een concreet voorstel. Over de vorm, locatie of termijn van de huisvesting is nu dus nog niks duidelijk. 'Maar het moet een plek worden die niet alleen voor arbeidsmigranten is, maar bijvoorbeeld ook voor een gescheiden ouder die tijdelijke huisvesting zoekt.'