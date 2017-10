Zuid-Holland investeert 65 miljoen extra in economische groei en duurzaamheid

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Gedeputeerde Staten gaat 65 miljoen extra investeren in Zuid-Holland. In de begroting voor 2018 investeert de provincie in economische groei en duurzaamheid. Ook wil Zuid-Holland de motorrijtuigenbelasting verlagen.

Over de extra investeringen vertelt gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD): 'In meerdere opzichten gaat het economisch weer goed in Nederland en dit geeft ook de provincie Zuid-Holland mogelijkheid om extra te investeren in de grote lange termijn opgave waar we voor staan'.



Al jaren houdt Zuid-Holland miljoenen over. Naar verwachting wordt in 2017 64 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Provinciale Staten heeft dit jaar de bestuurders van de provincie gevraagd realistischer te begroten. Met de extra investeringen in de begroting van volgend jaar lijkt hieraan gehoor gegeven te zijn.



OV en leefbaarheid



Een van de problemen van de provincie is dat veel projecten grote vertragingen oplopen. Zodoende blijven de miljoenen die voor deze projecten zijn gereserveerd op de plan liggen. Juist daarom wil gedeputeerde Baljeu nu meer geld uitgeven: 'Investeren in de Zuid-Hollandse economie blijft noodzakelijk, door de extra investeringen kunnen we de uitvoering versnellen.'



Naast investeren in economische groei en duurzaamheid gaat de provincie ook extra geld vrijmaken voor bereikbaarheid en voor een aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving'. Zo wil Zuid-Holland extra investeren in de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijnen waarop R-netbussen rijden. Verder wil de provincie extra middelen inzetten om het Zuid-Hollandse erfgoed in de buitenruimte te versterken.