Het bakfietsongeluk aan de Vliet; een jaar later

Henk en André halen samen herinneringen op aan de Vliet (foto: Omroep West)

LEIDSCHENDAM - Een jaar geleden redden André Krens en Henk van de Sande aan de Vliet in Leidschendam vier kinderen uit het water. Woensdag waren ze weer terug op de plek om herinneringen op te halen.

'Iedere keer als we hier zitten te vissen of we rijden er langs, dan denken we er weer even aan terug', vertelt André. Hij sprong de dag van het ongeluk in het water om de kinderen te redden. Zijn vriend Henk, met wie hij altijd vist, ging op zijn knieën aan de kant zitten om de kinderen uit het water te halen. Voor hem voelt het nog als de dag van gisteren. 'Ik denk er nog vaak aan terug als ik langs de plek rij. Alles viel die dag in één. Wij zaten hier toevallig te vissen en de juiste mensen kwamen langs om hulp te verlenen'.



Destijds raakte moeder Priscilla door een steen in haar wiel de macht over het fietsstuur kwijt en reed het kanaal in. Toen André en Henk te hulp schoten, dachten ze eerst dat het om twee kinderen ging. Later werd duidelijk dat er nog twee kleinere kinderen achterin de bakfiets zaten. Nu, een jaar later, hebben de twee heren nog steeds contact met moeder Priscilla en haar gezin. 'Wanneer de kinderen bij ons langs komen, maken ze altijd tekeningen voor ons. Ook zijn ze erg blij dat wij na het ongeluk de schoentjes en de knuffeltjes uit het water hebben gevist', aldus de reddende vissers.



Heldendaad vereeuwigd



Ter ere van het 250-jarig bestaan van de Stichting Maatschappij tot Redding van de Drenkelingen werd de heldendaad van Henk en André vastgelegd in een boek en een filmpje. Donderdag zullen de mannen tijdens een speciale bijeenkomst het boek in ontvangst nemen.