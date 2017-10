De zon is op komst! 'We gaan zeker over de 20 graden'

DEN HAAG - Heb jij je warme trui en winterjas al uit de kast gehaald? Snel terug ermee! Dit weekend en de dagen erna wordt het heerlijk weer! 'We gaan zeker over de 20 graden', zegt weerman Huub Mizee van Omroep West.

En dat is bijzonder, want rond deze tijd van het jaar wordt de 20 graden bijna nooit meer gehaald. Misschien herinner jij je de herfst van 1990 nog, toen was het ook heerlijk warm.Het is dus niet alleen feest in het weekend. 'Nee, het bouwt echt een beetje op. Zaterdag is er misschien nog wat mist, vanaf zondag wordt het echt lekker. Ook maandag, dinsdag en woensdag worden mooie dagen', zegt Mizee.Dat alles komt door een hogedrukgebied boven Midden-Europa. Mizee: 'Dat krijgt steeds meer invloed op ons weer . Met een zuidwestelijke stroming wordt zachtere lucht aangevoerd.'Heerlijk genieten dus, dit weekend en erna. Wil je ook weten of het ook na het begin van volgende week lekker weer wordt, blijf ons weerbericht dan volgen!