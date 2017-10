Lekker doorrijden met de Verkeerskaart van Omroep West

REGIO - Op weg naar je afspraak en ineens staat het muurvast. Dat wil natuurlijk niemand. Ga vanaf nu goed voorbereid op weg met de nieuwe Verkeerskaart van Omroep West.

Op de Verkeerskaart zie je eenvoudig alle wegafsluitingen in de regio. Of het nu gaat om wegwerkzaamheden, een evenement of een afsluiting vanwege een calamiteit.Daarnaast is te lezen hoe lang de afsluiting gaat duren.Ook de actuele fileinformatie is te zien op de Verkeerskaart, die is geschikt is voor pc, tablet en mobiele telefoon.Laat je dus niet verrassen en check voor vertrek de Verkeerskaart van Omroep West.