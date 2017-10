'Vrouwen kunnen nog wat leren van apen'

LEIDEN - Volgens de Universiteit Leiden kunnen vrouwelijke wetenschappers wat leren van bonobo's. Dat concluderen enkele onderzoekers na een studie over het delen van informatie.

Voor het onderzoek werden bijna 300 onderzoekers benaderd over de hele wereld. De vraag: of ze bepaalde onderzoeksresultaten wilden delen, zonder tegenprestatie. Die resultaten op zich waren niet interessant, maar of er een reactie volgde des te meer.Een groot deel van de onderzoekers wilde wel informatie delen. Maar nu komt het. Mannen die van een man een verzoek kregen, stemden 15 procent vaker toe dan mannen die het verzoek van een vrouw kregen, of vrouwen die het verzoek van een man óf vrouw kregen.De grote sekseverschillen zijn volgens de Leidse onderzoekers te wijten aan de toenemende competitie die vrouwelijke onderzoekers ervaren. Ook ouderwetse netwerken met mannen kunnen een rol spelen.Maar dat vrouwen niet op dezelfde schaal vrouwen willen helpen, is opmerkelijk. Volgens onderzoekster Mariska Kret kunnen vrouwen wat dat betreft nog wat leren van bonobo-apen. 'Die hebben een vrouwelijke leider juist omdat de vrouwen elkaar zo goed supporten.'De onderzoekers willen in de toekomst onderzoeken of de sekseverschillen alleen bij wetenschappers voorkomen, of dat het een algemeen patroon is.