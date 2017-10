Gewonde bij ongeluk op Brasserskade in Delft

Foto: Regio15

DELFT - Bij een ongeluk op de Brasserskade in Delft is een inzittende van een auto gewond geraakt, meldt nieuwssite Regio15. De afrit Delft-Noord op de A13 is dicht. Er staat een korte file.





In de buurt van het ongeluk is een traumahelikopter geland.





