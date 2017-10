19-jarige vrijgelaten na dodelijk ongeval Rijswijk

Foto: Regio 15

RIJSWIJK - De 19-jarige man die in september werd aangehouden na een dodelijk ongeluk op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk, is vrijgelaten. Dat laat zijn advocaat Ad Westendorp weten aan Omroep West. De man blijft wel verdachte in de zaak.





Bij het ongeluk kwam een 62-jarige fietser om het leven. Volgens ooggetuigen was de 19-jarige automobilist voorafgaand aan de aanrijding met een andere automobilist verwikkeld in een straatrace. Daarbij zou veel te hard gereden zijn.



De 19-jarige man liet eind september via zijn advocaat weten dat hij niet aan het straatracen was. Volgens Westendorp zit zijn cliënt ‘er echt mee’. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de jongen van dood door schuld.

