Zoektocht naar sporen vermiste Maria na aanhouding vriend

DEN HAAG - De politie heeft woensdag de hele dag gezocht in en om het het huis van de vermiste Maria de Jesus en haar vriend. De 43-jarige man uit Den Haag werd woensdagochtend aangehouden. Hij wordt verdacht van moord of doodslag op de 48-jarige Haagse van Portugese komaf.

Een buurtbewoner vertelt dat de politie al zeker sinds half zeven in ochtend bezig is bij de flat in de Stieltjesstraat. Voor het gebouw met de naam, 'Wijde Laak', staan twee bussen van de forensische opsporing van de politie.Achter de flat staat een politiebus tussen zwarte schermen. Personen in witte pakken lopen de flat in en uit, een politielint houdt de deur naar de hal open. Het onderzoek concentreert zich in een huis op de vijfde etage.Het gaat om het huis van Maria en haar vriend. Het stel zou er nog niet heel lang wonen, 'zo'n half jaar', vertelt een buurtbewoner. Toch weet een aantal bewoners precies over wie het gaat. De man valt vooral op door de twee flinke honden, 'een soort staffords', zegt een bewoner van de flat, leunend op zijn fiets. Een andere bewoner kwam de man wel eens tegen in de lift. Hij beschrijft hem als 'een type waar je geen ruzie mee wilt krijgen.'Tegenover de flat vaart een groot deel van de dag een boot van de politie over het water van de Laakhaven. Ook hier wordt gezocht, door een speciaal team, met een hond en met sonar.Waar het team op de boot precies naar zoekt kan een woordvoerder van de politie niet zeggen, ook niet of er gezocht wordt naar het lichaam van Maria.De vriend van Maria zit vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De 48-jarige Maria is nog steeds vermist. De politie deed sinds eind augustus onderzoek naar haar vermissing.