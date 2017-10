Rechtszaak Haagse Syriëganger Laura H.: 'Ik was op zoek naar geluk'

DEN HAAG - Zo'n vijftien maanden nadat de Haagse Laura H. op de Koerdische televisie vertelde dat ze ontsnapt was uit het gebied van terreurgroep Islamitische Staat begint donderdag de inhoudelijke behandeling van haar strafproces. H. beweert dat ze niet wist wat ISIS was. 'Ik was niet bezig met wat er gaande was in Syrië, ik was op zoek naar geluk.'

Geschreven door Sander Knura

Het Openbaar Ministerie verdacht H. ervan teruggestuurd te zijn met plannen voor een aanslag. Eind juli liet het OM die verdenking varen, omdat ze hier geen bewijs voor konden vinden.



Proces in vrijheid afwachten



De rechter besliste toen dat H. haar proces in vrijheid mocht afwachten. Aan die voorlopige vrijlating waren wel voorwaarden verbonden. Zo moest ze een enkelband dragen en mocht ze geen contact hebben met de media. H. wordt nu nog verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.



In de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam buigen drie rechters zich twee dagen lang over haar verhaal. Het proces begint vandaag om 09.00 uur.





