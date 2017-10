Hoogheemraadschap Delfland doet aangifte na sabotage

MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangifte gedaan nadat één van de drie geplaatste stuwen in Maasland zou zijn gesaboteerd. Dat zegt dijkgraaf Michiel van Haersma Buma woensdag. De drie stuwen waren vorige week geplaatst om te voorkomen dat vervuild bluswater van een brand in Maasland zich zou verspreiden door de polder.

Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland zou het slot van één van de geplaatste stuwen, die het water in de sloten moest tegenhouden, zijn geforceerd. Waarom dat is gedaan, is niet duidelijk.'We hebben geconstateerd dat een stuw bewust is opengezet', zegt Van Haersma Buma. 'Waarschijnlijk heeft iemand dat twee keer gedaan, maar misschien drie keer.'Ondertussen worden er in Maassluis veel dode vissen gevonden . Het is nog niet bekend of de twee zaken verband houden met elkaar, maar daar wordt onderzoek naar gedaan.In Maasland gaat het Hoogheemraadschap het vervuilde water , dat tijdelijk in mestzakken is opgeslagen, afvoeren.