Legoland op Scheveningen: 'Het is een mooi ontwerp, maar...'

Legoland

DEN HAAG - Op de Scheveningse boulevard komt op de plek van het voormalige Vitalizee tussen het Kurhaus en Sea Life een vestiging van Legoland Discovery Centre. De plannen hiervoor werden woensdagavond aan omwonenden en ondernemers gepresenteerd tijdens een druk bezochte informatieavond.

‘Ik vind het een mooi ontwerp, maar een heel slecht plan om nog meer horeca op die plek te laten ontstaan', zegt een van de aanwezigen. 'Ik spreek uit ervaring. De meeste ondernemers overschatten zichzelf en redden het niet.'



Een ander valt haar bij. ‘Ik woon in het naastgelegen appartementencomplex en maak me erg zorgen over de luchtfilters. Weet je wat het is? Negen van de tien keer staat er een zuidwestenwind. Dat betekent dat de stank zo rechtstreeks naar dit appartementencomplex wordt geblazen.'



Collegecrisis



Begin dit jaar ontstond er een collegecrisis vanwege de mogelijk komst van het park. De wethouders Boudewijn Revis en Karsten Klein waren razend enthousiast, omdat de komst van Legoland goed zou zijn voor de badplaats. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad was het hiermee eens.



Toch was er verdeeldheid binnen de coalitie. D66, VVD en CDA waren voor, HSP en PvdA tegen. Die twee fracties vonden de financiële risico's voor de gemeente te groot. Dankzij oppositiepartijen GroenLinks, Groep de Mos en de PVV ging het plan toch door.



Bekende Haagse gebouwen



In het ondergrondse attractiepark van 3000 m2 worden bekende Haagse en Scheveningse gebouwen nagebouwd met legostenen. Het pand van Vitalizee naast Sealife moet hiervoor worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. In het bovengrondse deel van Legoland Discovery Centre komt horeca.