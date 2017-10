Vier mensen aangehouden na auto-ongeluk in Zoetermeer

Foto: Regio15

ZOETERMEER - Op de Afrikaweg in Zoetermeer zijn na een auto-ongeluk vier mensen aangehouden. Waarom ze zijn meegenomen door de politie is niet duidelijk.

Een woordvoerder zegt dat ze zijn aangehouden in verband met 'verdachte omstandigheden ergens in Zoetermeer'. Wat die verdachte omstandigheden zijn, is niet bekend.



De vier mensen zaten in een auto. Rond 20.50 uur vloog het voertuig uit de bocht. Daarna ontstond een brand. Voor zover bekend zijn de inzittenden niet gewond geraakt.