FC Lisse legt zich neer bij bekernederlaag: 'De soap is klaar'

LISSE - Een gevoel van onrecht overheerst bij FC Lisse na de verloren penalty's tegen HSV Hoek. Desondanks legt het zich neer bij uitschakeling uit de KNVB Beker. De club is niet van plan om in hoger beroep te gaan tegen het besluit om de strafschoppenserie opnieuw te nemen. 'De soap is klaar', zegt voorzitter Leon Annokkee tegen Omroep West.

Omdat scheidsrechter Marc Nagtegaal op woensdag 20 september de verkeerde spelregels hanteerde, besloot voetbalbond KNVB om de penaltyreeks over te laten doen. De in eerste instantie door FC Lisse gewonnen strafschoppenserie werd ongedaan gemaakt.Daarop spande de tweedivisionist een kort geding aan , maar zonder succes . De 'penaltysoap' eindigde woensdagavond in verlies en dus is FC Lisse uitgeschakeld . Tot grote teleurstelling van de trainer en zijn pupillen. 'Puur onrecht', vindt Robbert de Ruiter.Net als zijn spelers voelt hij zich bestolen. 'Dat is frustrerend en het doet zeer', aldus De Ruiter. 'Dan zie je dat er bijna deuren sneuvelen. Dat er heel veel frustratie uitkomt. En dat in één keer weer de naam van die scheidsrechter naar boven komt.'In tegenstelling tot de thuisploeg verkeert HSV Hoek in een feeststemming. Met name doelman Jordi De Jonghe, die een heldenrol vervulde door de strafschop van Lissenaar Lars Rauws te stoppen.'Geweldig', reageert de Belg, die overdag aan het werk was als automonteur. 'Maar ik ben niet alleen de held. Reguillo (Vandepitte, red.), onze captain, trapt de beslissende binnen. Dus ik denk dat hij evenzeer de held is als ik.'Met zijn Zeeuwse ploeg mag hij het nu opnemen tegen Heracles Almelo . 'Binnen de spelersgroep is de euforie enorm. Ondanks dat het zowel voor Lisse als voor Hoek een rare situatie is. Zoiets is nog nooit gebeurd, denk ik. En zoiets zal misschien ook nooit meer gebeuren.'