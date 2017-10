West Wekker: Lisse uitgeschakeld in KNVB-bekertoernooi en Laura H. voor de rechter

DEN HAAG - Goedemorgen! FC Lisse werd gisteren uitgeschakeleld in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi en Laura H. staat vandaag voor de rechter. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Dit en meer lees je in de West Wekker van donderdag 12 oktober.

Aan de soap over de strafschoppenserie tussen FC Lisse en Hoek kwam gisteren een eind. Lisse verloor van HSV Hoek. De penaltyserie eindigde in 5-6. Hoek heeft hiermee een plekje in de volgende ronde van het KNVB-bekertoernooi veroverd.Zo'n vijftien maanden nadat de Haagse Laura H. op de Koerdische televisie vertelde dat ze ontsnapt was uit het gebied van terreurgroep Islamitische Staat, begint vandaag de inhoudelijke behandeling van haar strafproces. In de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam buigen drie rechters zich twee dagen lang over haar verhaal.De politie heeft gisteren de hele dag in en om het huis van de vermiste Maria de Jesus en haar vriend gezocht. De man werd 's ochtends aangehouden. Hij wordt verdacht van moord of doodslag op de 48-jarige vrouw.De vier zaten in een auto, die de bocht uitvloog. Daarna ontstond een brand. Voor zover bekend zijn de inzittenden niet gewond geraakt. Ze zijn na het ongeluk aangehouden in verband met 'verdachte omstandigheden'. Wat die verdachte omstandigheden precies zijn, is volgens een woordvoerder van de politie niet bekend.Komend weekend en de dagen erna kunnen we heel mooi weer verwachten. Volgens weerman Huub Mizee wordt het zeker 20 graden in de regio. Weer: Het klaart op en het wordt zo'n 16 graden met een overwegend matige westenwind.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Vanavond ontdekt Jet in Gouda-Oost een paradijs: een buurtmoestuin waar de mensen uit de wijk van alles met elkaar verbouwen en de oogst delen. In het Nelson Mandelacentrum zijn mensen uit onder andere China, India, Afghanistan en Marokko aan het blokken voor hun examen Nederlands. Ze vervolgen hun weg door de Assalam-moskee en eindigen de lijn bij de Jodan Boys, de voetbalvereniging waar alle nationaliteiten uit de wijk bij elkaar komen.