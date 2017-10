Ramkraak modezaak Sebastian in Alphen aan den Rijn

De pui werd geramd met een bestelbus. (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd op modezaak Sebastian aan de Castellumstraat. Een bestelbus vernielde de pui.





Wat ze precies hebben buitgemaakt, is niet bekend.





De vier verdachten gingen er vandoor op scooters, richting het Aarplein. Ze waren in het zwart gekleed en hadden grote tassen bij zich.