Ramkraak modezaak Sebastian in Alphen aan den Rijn: 'Diep triest, het is zo'n mooie winkel...'

De pui werd geramd met een bestelbus. (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd op modezaak Sebastian aan de Castellumstraat. Een bestelbus vernielde de pui.





De vier verdachten gingen er vandoor op scooters, richting het Aarplein. Ze waren in het zwart gekleed en hadden grote tassen bij zich. Wat ze precies hebben buitgemaakt, is niet bekend.



'Treurig'



Een vrouw werd wakker van de politiehelikopter, waarmee naar de daders werd gezocht. 'Diep treurig dit', vertelt ze terwijl ze naar de vernielde winkelpui kijkt. 'Het is zo'n mooi zaak... Gebruik je portemonnee en betaal gewoon als je iets wil hebben.'



'Ik hoorde 's nachts ineens een harde klap', vertelt een buurtbewoner. 'Ik dacht dat er een ongeluk gebeurd was. Dat gebeurt hier wel vaker. Maar toen ik keek, zag ik de bus binnen staan.'