Bewoner appartement bedreigd met vuurwapen

De politie kwam ter plaatse. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De bewoner van een appartement in de Melis Stokelaan in Den Haag is woensdagavond bedreigd met een vuurwapen. Dit gebeurde toen hij rond 18.15 uur twee inbrekers in zijn huis betrapte.

De inbrekers gingen er vervolgens vandoor. Het is niet bekend of er met het wapen is geschoten en wat de inbrekers hebben buitgemaakt.



Gewaarschuwde agenten hebben zich ontfermd over de geschrokken bewoner en zochten vervolgens in kogelwerende vesten in de omgeving gezocht naar de daders.



Rode winkeltas



De verdachten zijn twee lichtgetinte mannen. Ze hadden een rode winkeltas bij zich. Eén van de verdachten droeg een zwarte jas en de ander een donkerblauwe Canadian Goose-jas.