Meerdere gewapende overvallen: Pool (40) gearresteerd

(Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Een 40-jarige man uit Polen is in Den Haag gearresteerd omdat hij nog twee jaar celstraf moet uitzitten voor meerdere gewapende overvallen in zijn thuisland. De politie laat weten dat tegen de Pool een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd.





Eind september ontstond het vermoeden dat de 40-jarige Pool zich ophield in Den Haag. Na onderzoek door de politie kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Binnenkort zal de man worden overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Daar zal hij zijn celstraf moeten uitzitten.



Een arrestatieteam van de politie pakte de man dinsdagmiddag kort na 15.00 uur op in een huis aan de Eekhoornrade. Sinds het voorjaar van 2015 werd er al internationaal gezocht naar de man.Eind september ontstond het vermoeden dat de 40-jarige Pool zich ophield in Den Haag. Na onderzoek door de politie kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Binnenkort zal de man worden overgedragen aan de Poolse autoriteiten. Daar zal hij zijn celstraf moeten uitzitten.