Team AkzoNobel arriveert in Alicante voor Volvo Ocean Race: Simeon Tienpont vol vertrouwen

DEN HAAG - De Nederlandse zeilers Simeon Tienpont en Bouke Bekking kijken vol vertrouwen uit naar de start van de Volvo Ocean Race. De schippers van respectievelijk Team AkzoNobel en Team Brunel meerden in de nacht van woensdag op donderdag aan in Alicante, waar de zeilrace om de wereld volgende week zondag van start gaat.

Brunel werd tweede in de proloog tussen Lissabon en Alicante, AkzoNobel derde. De winst waarin nog geen punten waren te verdienen, ging naar het Spaanse team Mapfre.'We hebben een goede tocht gemaakt', zei Bekking, die begint aan zijn achtste zeilrace om de wereld. 'In zo'n proloog is het interessant om te zien hoe de nieuwe zeilen het doen. We hebben tactisch gezeild, precies volgens plan. We hebben grote stappen gezet.'Tienpont, de schipper van het debuterende AkzoNobel, is eveneens vol vertrouwen. 'Een mooie opsteker voor de start van de race over een week.'