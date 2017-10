Verkeerschaos op A44: anderhalf uur vertraging door ongeluk

OUDE WETERING - Weggebruikers hebben donderdagochtend flink wat vertraging op de A44 richting Amsterdam. Na een ongeluk bij Oude Wetering werd de linkerrijstrook afgesloten, waardoor ruim tien kilometer file ontstond. Rond 8.15 uur werd de weg weer vrijgegeven, maar de file lost maar langzaam op.

Volgens de ANWB kan de vertraging oplopen tot ongeveer anderhalf uur. 'Tussen Oegstgeest en knooppunt Burgerveen loopt het helemaal vast', zegt René Passet van de ANWB.Weggebruikers melden dat er twee ambulances zijn gezien bij de plaats van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk of er bij het ongeluk iemand gewond is geraakt.Vanwege de problemen op de A44 loopt het verkeer ook vast op de N208. Tussen Lisse en Hillegom moest het verkeer rond 8.50 uur rekening houden met een half uur vertraging.