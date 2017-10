'Op deze manier wordt het nog eens wat met Zoetermeer', street art-artiest maakt kunst van slooppand

ZOETERMEER - Het is misschien wel het grootste street art-kunstwerk van Nederland, het Hopmangebouw dat Tobias Becker Hoff in samenwerking met Terra Art Projects de afgelopen weken een make-over gaf.

Het gebouw gaat over twee jaar tegen de vlakte. Maar tot die tijd is het dankzij het werk van de Zoetermeerse street art-artiest en zijn vrienden een publiekstrekker in plaats van een lelijke, doodse plek.Donderdagmiddag is de officiële aftrap van het project Streetwise', waar deze 'mural' van 1400 vierkante meter - die de naam 'Streetwise.object01' heeft gekregen - onderdeel van uitmaakt. Fasegewijs worden diverse locaties in het centrum van Zoetermeer opgewaardeerd met street art en er komt ook een streetwisefestival met internationale artiesten.De 'mural' kwam bij toeval tot stand. Becker Hoff zocht een ruimte waar hij als street art-artiest kon werken. Hij kreeg dit slooppand als atelier aangeboden en mocht er aan de slag tot het tegen de vlakte zou gaan. Toen hij het gebouw zag, opperde Becker Hoff vervolgens of het niet leuk zou zijn als hij het gebouw aan de búitenkant zou gaan beschilderen.Dit opfleuren van het gebouw deed hij vervolgens met tien regiogenoten uit onder meer Den Haag, Delft en Rotterdam. Nu straalt het pand pal naast het grootste station van Zoetermeer weer.Omwonenden zagen het pand de afgelopen weken veranderen van een kleurloze kolos in een explosie van kleuren en vormen. De meeste Zoetermeerders kunnen de make-over wel waarderen. Twee vrouwen die bij het gebouw staan te kijken, wijzen erop dat Zoetermeer bij veel mensen bekend staat als suf en duf. Lachend: 'Op deze manier wordt het nog wel eens wat.'