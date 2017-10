Bouw 243 sociale huurwoningen in Haagse wijk Morgenstond van start

DEN HAAG - Herinner jij je de verouderde portiekflats aan de Coevordenstraat in Den Haag nog? Op die plaats komen binnenkort 243 gloednieuwe sociale huurwoningen. Wethouder Joris Wijsmuller (Wonen) en bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion hebben het startsein gegeven voor de bouw.

In 'de Tuinen van Morgenstond', zoals het project officieel heet, zijn vijf nieuwe appartementencomplexen met 2-en 3 kamerwoningen van 50 vierkante meter, 60 vierkante meter en 70 vierkante meter. De eerste woningen moeten eind 2018 worden opgeleverd.Het ontwerp komt van architect De Zwarte Hond. De ontwerpers hebben vier binnentuinen getekend, waarvan twee exclusief voor nieuwe bewoners bedoeld zijn en de andere twee openbaar toegankelijk worden.Het bouwen van sociale woningen is duur, want bewoners betalen een te lage huur om de kosten die voor de woningen gemaakt zijn te dekken. Omdat het sociale huurwoningen zijn, ligt de huurprijs op maximaal 710,68 eurp per maand. Dat dwingt Staedion ertoe om op een nieuwe, efficiëntere manier te werken. Het hele proces van ontwerpen, bouwen en onderhoud van de woningen wordt allemaal door één bedrijf gedaan: VolkerWessels.