Leidse 'spook-Albert Heijn' is terug: goedmakertje voor klanten vanwege lege schappen

Foto: Omroep West

LEIDEN - Het personeel van de Albert Heijn-supermarkt in de Kooilaan in Leiden wil wat goedmaken naar de klanten. Afgelopen zomer waren veel schappen in de supermarkt leeg. Oorzaak was een conflict tussen franchisenemer Gerrit van Noort en het hoofdkantoor.





Omdat de klanten de dupe waren van het conflict tussen AH en de franchisenemer wil de grootgrutter hen nu een goedmakertje bieden. Klanten worden zaterdag verrast met een optreden van Holland's Got Talent-finalist Mart Hoogkamer en ze worden getrakteerd op een borrel.



Van Noort ruziede met het hoofdkantoor over zijn financiële verplichtingen . Daarop besloot Albert Heijn eind augustus de leveringen aan de winkel stop te zetten . Aan dit conflict kwam pas 10 september een einde, toen Albert Heijn besloot de winkel over te nemen van Van Noort. Daarna werden de schappen weer gevuld