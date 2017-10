Viertal uit gecrashte auto in Zoetermeer op vrije voeten

De uitgebrande auto op de Afrikaweg in Zoetermeer (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - De vier mannen die woensdagavond crashten op de Afrikaweg in Zoetermeer zijn weer vrij. Aanvankelijk werd het viertal aangehouden omdat de auto betrokken zou zijn geweest bij een strafbaar feit. Deze aanklacht is ingetrokken, meldt een politiewoordvoerder donderdagochtend aan Omroep West.

Volgens een woordvoerder van de politie 'zou het goed kunnen' dat de auto op hoge snelheid tegen de vangrail tot stilstand is gekomen. Daarna is de auto in brand gevlogen. De politie bevestigt dat er geen nader onderzoek wordt gedaan.Volgens de politie zijn enkele inzittenden van het voertuig door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden ze niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.