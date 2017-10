Werkstraffen voor oud-personeel zorginstelling Ipse de Bruggen, geld ging naar kattenvoer en kleding

Foto: ANP

DEN HAAG - Twee oud-personeelsleden van Ipse de Bruggen, een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, zijn door de Haagse rechtbank veroordeeld tot werkstraffen omdat ze geld verduisterden.

Toenmalig groepsleider Johannes van den B. (51) van de vestiging in Nieuwveen kreeg 100 uur werkstraf. Geld dat familie van verstandelijk beperkte clienten aan de instelling overmaakte voor bijvoorbeeld kleding en uitjes, gebruikte hij tussen 2011 en 2013 deels voor zichzelf. Zo kocht hij er kleding voor zichzelf van, en hij gaf bijna 1300 euro uit in een fietsenzaak. De Zevenhovenaar moet een kleine 13.000 euro terugbetalen aan Ipse de Bruggen, dat de gedupeerde familie's al schadeloos heeft gesteld.



Ook begeleidster Elena A. (63) van de vestiging in Zwammerdam wendde het voor de clienten bedoelde geld prive aan. Zij kreeg 108 uur werkstraf en moet een kleine 15.000 euro terugbetalen. Deze Zwammerdamse deed van het verduisterde geld lange tijd boodschappen als kattenvoer en tijdschriften, en kocht ondermeer een koffiezetapparaat en verf voor zichzelf.



Allemaal ontslagen



Er waren tegen de voormalige begeleidster en groepsleider werkstraffen van respectievelijk 120 en 140 uur geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Ook een andere voormalig begeleidser van Ipse, de 31-jarige Maryam K. uit Alphen wordt verdacht van soortgelijke verduistering. Zij moet later nog terecht staan. Alle drie de medewerkers zijn inmiddels ontslagen.