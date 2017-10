Monique van der Bijl (VVD) verlaat Haagse gemeenteraad

DEN HAAG - Het Haags raadslid Monique van der Bijl verlaat de gemeentepolitiek. Na de verkiezingen, volgend jaar op 21 maart, keert ze niet terug in de gemeenteraad. Dat laat de partij weten op haar website.

Van der Bijl was bij de liberalen woordvoerder Verkeer en Vervoer, Sport en Energie en Duurzaamheid. Van der stopt vanwege een nieuwe baan bij de Nationale Postcode Loterij.Ze zegt over haar vertrek: 'Het raadslidmaatschap is een heel bijzondere baan. Het was een eer om vier jaar lang Den Haag te mogen vertegenwoordigen. Ik heb zoveel actieve bewoners mogen spreken en inspirerende ondernemers mogen ontmoeten. Ik ben er trots op dat wij als VVD hen hebben kunnen helpen om onze stad nog mooier te maken.'Fractievoorzitter Frans de Graaf betreurt het vertrek van Van der Bijl. 'We gaan afscheid nemen van een goed raadslid', zegt hij op de website van de Haagse VVD.Het raadslid wist zich geregeld in de kijker te spelen. Zo maakte zich druk om de uitstraling van de Utrechtsebaan als toegangspoort van Den Haag en wist ze de naam van de tramhalte Hobbemaplein te laten veranderen in Haagse Markt . Ook maakte ze zich druk om de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente Den Haag rondom wegwerkzaamheden.