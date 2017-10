Makelaars: huizenprijzen gaan door het dak, Leiden en Den Haag grootste stijgers

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De woningmarkt raakt steeds meer oververhit. Er komen steeds minder woningen op de markt en vooral in de steden blijven de prijzen stijgen. Dat concludeert makelaarsvereniging NVM. Die bekeek de woningmarktcijfers over het derde kwartaal van 2017. Vooral in Leiden en Den Haag gingen de prijzen omhoog.

De prijzen mogen dan flink stijgen, het aantal verkochte huizen ging, door krapte op de markt, omlaag. In bijvoorbeeld Delft en Leiden daalde het aantal transacties met 15 procent, zegt de NVM.



NVM-voorzitter Jaarsma: 'De woningmarkt is op veel plaatsen, met name in de steden, oververhit.' De daling van het aantal verkochte huizen is volgens hem te wijten aan de krappe woningmarkten, waar veel appartementen staan. Dat is bijvoorbeeld het geval in Delft en Leiden.



Slecht nieuws voor starters



'In krappe woningmarkten stagneert de markt met een daling in het aantal transacties, flinke prijsstijgingen en door het gebrek aan voldoende (nieuwbouw)aanbod staat de doorstroming onder druk en komen starters niet aan de bak', aldus Jaarsma.



In Den Haag is er volgens hem nog nauwelijks ruimte voor mensen die gemiddeld niet veel te besteden hebben. 'Huishoudens met een beperkte financiële armslag zullen hun heil moeten zoeken in omliggende gebieden of moeten uitwijken naar de vrije huursector.'



Prijzen blijven maar stijgen



De gemiddelde huizenprijs was afgelopen kwartaal 264.000 euro. Dat is bijna 10 procent meer dan een jaar geleden. Bijna een kwart van de huizen gaat momenteel boven de vraagprijs 'weg'.



Het afgelopen kwartaal stegen de huizenprijzen het meest in Leiden. Daar bedroeg de stijging 18,8 procent. In Den Haag was dat 18 procent. Daarmee doen de twee steden het 'beter' dan andere grote stijgers als Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi.