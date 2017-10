Krokettenkoning Dungelmann en winkelcentrum New Babylon vliegen elkaar in de haren

DEN HAAG - De Haagse 'krokettenkoning' Dungelmann heeft donderdag tijdens een kort geding geprobeerd een lagere huur af te dwingen bij de eigenaar van winkelcentrum New Babylon. Dungelmann klaagt dat het winkelcentrum praktisch leeg staat en dat de beloofde bezoekersaantallen niet zijn gehaald. New Babylon weigert de huur omlaag te brengen.

De advocaat van Dungelmann noemt de broodjeszaak 'een oase in de woestijn'. De organisatie achter New Babylon geeft toe dat het winkelcentrum niet het succes is geworden waar op gehoopt was. Dungelmann zou echter onterecht het beeld scheppen dat New Babylon 'een spookwinkelcentrum' zou zijn.De gemeente Den Haag heeft eerder dit jaar aangegeven dat de leegstand niet als een verrassing kwam. Toch zou inmiddels 76 procent van de begane grond in het winkelcentrum zijn verhuurd en neemt onder meer Coolblue binnenkort er zijn intrek, meldt de advocaat van New Babylon.In verband met een renovatie bood New Babylon in 2015 Dungelmann aan om het huurcontract op te zeggen. Dat weigerde de krokettenzaak, omdat de investering van 500.000 euro in New Babylon nog niet was terugverdiend. De komst van Coolblue biedt ook weinig soelaas, volgens de advocaat van de broodjeszaak. Horeca, kantoren, een showroom van Cooblue en een sportschool zijn niet de beloofde winkels, zegt hij.De rechter ie zelf gaan kijken, liet ze weten op een vraag de advocaat van Dungelmann. De rechter is 'gisteren' gaan kijken, 'tijdens de lunch'. Toen zou het erg druk zijn geweest. De advocaat van de broodjeszaak erkent dat, maar: 'Van die piek kan Dungelmann niet leven', want: 'De rest van de dag is er niemand.'De twee partijen kwamen niet snel nader tot elkaar, zag ook de rechter. 'Het heeft geen zin om u de gang op te sturen om tot een schikking te komen.' Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.