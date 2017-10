60-jarige Ingrid uit Curacao zoekt stage als echoscopiste

Ingrid zoekt een stageplaats als echoscopiste (foto: Pixabay)

DEN HAAG - De vrolijke Ingrid Abendanon is 60 jaar en vindt zichzelf nooit te oud om te leren. En dat vinden wij ook. Daarom hoopt SuperDebby haar aan een stageplaats als echoscopiste te helpen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ingrid woont in Curacao en is zes maanden in Nederland voor de opleiding structurele echoscopisch onderzoek aan de Fontys Hogeschool. Ze is al echoscopiste op Curacao en maakt in haar praktijk alleen pretecho's.



Maar ze wil meer verdieping. Mocht een baby afwijkingen hebben, dan wil ze dat ook kunnen signaleren en zwangere vrouwen kunnen doorverwijzen. Vandaar dat ze speciaal naar Nederland is gekomen voor de opleiding. Mooi!



Alleen wil het met de stageplaats niet zo lukken. Ze heeft al verschillende afwijzingen gekregen. Jammer want ze is zo leergierig, enthousiast en kan haar kennis weer meenemen naar tropisch Curacao.



Heb je een stageplaats of ken je iemand die een stageplaats kan bieden? Laat het ons weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl