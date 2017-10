Shell sluit kantoren in Rijswijk

RIJSWIJK - De kantoren van Shell aan de Lange Kleiweg en Kessler Park in Rijswijk gaan binnen een paar jaar dicht. Dat bevestigt een woordvoerder van de oliemaatschappij aan Omroep West. Wanneer de panden definitief op slot gaan, kon hij niet zeggen.

Deze zomer maakte het bedrijf al bekend dat er 400 banen in Nederland op de tocht staan. Toen was al duidelijk dat vooral de divisie Projects & Technology in Rijswijk getroffen zou worden. 'Vanwege een optimalisatie van de locaties gaan we nu van vier naar drie plekken', zegt de woordvoerder donderdag tegen Omroep West.Volgens de oliemaatschappij is er sprake van overtollige kantoorruimte. Daarom heeft Shell de afgelopen periode een studie uitgevoerd naar alle locaties in Nederland. Naar aanleiding daarvan is besloten om in de randstad te concentreren op de locaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dat betekent dus dat de vestigingen in Rijswijk sluiten.Onder de vestigingen in Rijswijk vallen 2500 medewerkers. In heel Nederland werken ongeveer 10.000 mensen bij Shell. In de komende jaren verhuizen de werknemers in Rijswijk naar de locaties van Shell in Amsterdam en Den Haag.De gemeente Rijswijk betreurt het vertrek. 'Wat de exacte gevolgen zijn voor de vestiging van Shell in Rijswijk is op dit moment echter niet bekend. Samen met Shell en regionale partners wordt de komende periode bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de locatie in Rijswijk', laat de gemeente in een schriftelijke reactie aan Omroep West weten.